Motorola Moto G82 выйдет 7 июня

Вчера компания Motorola официально представила смартфон Moto E32s, а следующим смартфоном Motorola, который должен быть запущен на мировых рынках, является Moto G82, который дебютирует 7 июня и будет продаваться через интернет-магазины компаний-партнёров. Moto G82 был представлен в прошлом месяце, поэтому мы знаем, что будет расположено под капотом этого устройства. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 695 и работает под управлением практически стандартной версии Android 12 из коробки. Он был анонсирован с одной конфигурацией памяти 6 ГБ / 128 ГБ, но у индийских клиентов также будет вариант с 8 ГБ ОЗУ и, вероятно, со 128 ГБ памяти. Смартфон на базе Snapdragon 695 также оборудован 6,6-дюймовым экраном FullHD+ с матрицей AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Однако только индийская модель будет оснащена 10-битной панелью pOLED с той же диагональю и частотой обновления. Остальные характеристики остались прежними, то есть вы получите аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 30 Вт, возможностью подключения 5G, стереодинамиками, Dolby Atmos, NFC и водоотталкивающий дизайн IP52. Кроме того, Motorola Moto G82 имеет 16-мегапиксельную селфи-камеру на передней панели, а тройную камеру на задней панели возглавляет 50-мегапиксельная основная камера (с оптической стабилизацией изображения), к которой присоединяются сверхширокие 8-мегапиксельные и 2-мегапиксельные макромодули. Вопрос только в стоимости этих гаджетов, но это пока тайна.
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