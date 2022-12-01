Motorola Moto X40 Pro показали на рендерах

Многие пользователи, вероятно, уже давно забыли о существовании бренда Motorola, но на самом деле компания существует и весьма активно выпускает смартфоны даже флагманского уровня. Например, сегодня в сети появились данные про смартфон Motorola Moto X40 Pro, который должен в ближайшем будущем отправиться в продажу, но пока что данные носят характер инсайдов. Поставщики секретной информации заявили, что им в руки попали рендеры смартфона, которые используются производителем для создания презентационных материалов, и эти рендеры стали достоянием общественности. И если бы речь шла про iPhone нового поколения, то мы бы ещё подумали, но если сливают в сеть рендеры менее известной компании, то это на самом деле слив и в него можно верить.

Причина в том, что никто не станет заморачиваться и стараться с созданием поддельных рендеров для Motorola Moto X40 Pro — это не такой популярный гаджет, чтобы собрать внимание аудитории. Соответственно, можно смело говорить о том, что у смартфона на тыльной стороне будет квадратная панель, которая выглядит достаточно выпукло и при этом обладает небольшой толщиной, если верить картинкам с видом сбоку. На этой панели размещено три камеры и вспышка, но ничего другого примечательного на тыльной стороне смартфона нет. Выглядит гаджет необычно, особенно панель камер, но в целом ожидать прорыва в дизайне точно не стоит, так как при разработке Motorola Moto X40 Pro явно ставят цену и производительность во главу угла.
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