Motorola Moto X50 Ultra получит 165-Гц экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне Motorola Moto X50 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 165 Гц, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 125-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также основной камерой с главным модулем на 50 Мп (датчик изображения оптического формата 1/1,5 дюйма и оптика с диафрагмой F/1,4), сверхширокоугольным модулем (объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм) и модулем с телеобъективом с фокусным расстоянием 73 мм. Ориентировочная цена и дата презентации пока не раскрываются.

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