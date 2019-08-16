Motorola One Action и его функции

На верхней грани смартфона расположен 3,5-мм разъем для наушников и микрофон, на нижней — динамик и порт USB Type-C. На новом рендере смартфон изображен в синем, чёрном и белом корпусах.Новинка построена на базе процессора Samsung Exynos 9609, имеет 4 ГБ основной памяти и 128 ГБ ПЗУ. Есть слот для MicroSD-карт и NFC-чип. Емкость аккумулятора — 3500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 10 Вт.Модель оснащена 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2520х1600 пикселей (429 ppi) и соотношением сторон экрана 21:9. Основная камера имеет 12-мегапиксельный сенсор (диафрагма f/1.8), камеру с объективом и 5-мегапиксельный датчик глубины резкости.Стоимость модели составит 249 долларов.