Motorola One Action на новых рендерах

Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Motorola, которая когда-то давно была одной из лучших на рынке, сейчас находится на низшем уровне по продажам и пытается выбраться из небытия своими новыми гаджетами. Так, компания готовит к релизу смартфон Motorola One Action, который теперь даже показался на качественных рендерах. У гаджета на тыльной стороне расположена система из трех камер, там же есть логотип компании и под ним сканер отпечатков пальцев. То есть, вы будете постоянно нажимать на логотип компании для сканирования пальца. На фронтальной стороне устройства есть минимальные рамки, в экране есть отверстие для фронтальной камеры. В целом, смартфон очень даже стильно выглядит, вот только про его начинку информации нет.