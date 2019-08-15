Motorola One Action на новых рендерах

2019-08-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Motorola One Action; [95]
Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Motorola, которая когда-то давно была одной из лучших на рынке, сейчас находится на низшем уровне по продажам и пытается выбраться из небытия своими новыми гаджетами. Так, компания готовит к релизу смартфон Motorola One Action, который теперь даже показался на качественных рендерах. У гаджета на тыльной стороне расположена система из трех камер, там же есть логотип компании и под ним сканер отпечатков пальцев. То есть, вы будете постоянно нажимать на логотип компании для сканирования пальца. На фронтальной стороне устройства есть минимальные рамки, в экране есть отверстие для фронтальной камеры. В целом, смартфон очень даже стильно выглядит, вот только про его начинку информации нет.


Комментарии и отзывы Motorola One Action
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