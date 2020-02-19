Motorola One Action получила обновление до Android 10

2020-02-19, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Motorola One Action ; [76]
Компания Motorola анонсировала обновление Android 10 для бюджетного смартфона Motorola One Action.

Обновление для смартфона вышла с номером сборки QSB30.62-17 и весит чуть больше 700 МБ.

В обновлении разработчики компании Motorola добавили почему то декабрьский патч безопасности, когда уже давно многие устройства получили январскую версию. Но при этом разработчики установили в систему все основные нововведения Android 10, включая обновлённый интерфейс, глобальную тёмную тему, новые жесты управления и многое другое.

Прошивку уже начали получать владельцы устройства Motorola One Action по всему миру.

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