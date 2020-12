Motorola One Fusion получит Android 11

Компания Motorola (принадлежит Lenovo) опубликовала перечень смартфонов, которые будут обновлены до операционной системы Android 11. Нельзя не отметить, что в списке фигурируют только модели, выпущенные в этом или прошлом году. Итак, речь идет о следующих смартфонах: Motorola Razr 5G, Motorola Razr 2019, Motorola Edge, Motorola Edge+, Motorola One 5G, Motorola One Action, Motorola One Fusion, Motorola One Fusion+, Motorola One Hyper, Motorola One Vision, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto G Fast, Moto G Power, Moto G Pro, Moto G Stylus, Moto G9, Moto G9 Play, Moto G9 Plus, Moto G9 Power, Moto G8, Moto G8 Power и Lenovo K12 Note. Ориентировочные сроки выхода обновлений пока не сообщаются.