Официально: OnePlus Nord 5 получит 50-Мп фронтальную камеру

Компания OnePlus опубликовала качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Nord 5, официальный релиз которого состоится 8 июля. Итак, аппарат получит сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT700 и оптическая стабилизация (OIS) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 116°), фронтальную камеру на 50 Мп (датчик изображения Samsung JN5, автофокус и возможность записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду), 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 735, оперативную память LPDDR5X и систему охлаждения площадью 7300 мм².