Смартфон Moto G86 5G получит батарею на 6720 мАч

Авторитетный информатор Evleaks раскрыл характеристики и дизайн смартфона Moto G86 5G, который получит две версии. Одной достанется батарея ёмкостью 5200 мАч и корпус толщиной 7,87 мм, а второй – 6720 мАч и 8,65 мм соответственно.

Аппарат также оснастят 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MC2, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 15, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой 32 Мп, корпусом с прочностью MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и IP69, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки.
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