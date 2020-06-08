Motorola One Fusion+ получит уникальную функцию

Длительное время компания Motorola ничего не показывала на рынке смартфонов и многие даже решили, что производитель в целом больше не думает о выпуске гаджетов на рынок в этом сегменте. Оказалось, что ситуация немного иная и на самом деле компания работает в направлении производства классных смартфонов. Например, производитель думает над тем, чтобы выпустить в продажу смартфон Motorola One Fusion+, который в самое ближайшее время покажут официально. Данный гаджет обладает важнейшим преимуществом — камерой в формате перископа, которая будет выезжать из верхней грани смартфона. Это достаточно удобно, чтобы пользователь просто взял и забыл про вырезы в дисплее. Вопрос только в том, сколько гаджет будет стоить в магазинах.