Motorola One Pro получит четыре камеры

2019-06-19, Автор - Anna; Продукт - Motorola One Pro; [71]
В сети появились предполагаемые рендеры Motorola One Pro с прямоугольным модулем камеры на задней панели, в котором размещены четыре камеры.

Устройство имеет каплевидный вырез на верхней части своего 6,2-дюймового дисплея. Смартфон оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев и разъем для наушников в нижней части. Судя по рендерам, телефон будет предлагаться в черном, золотом и фиолетовом цветах.

В то время как две младшие модели Motorola One питаются от Exynos 9609 SoC, мы можем увидеть нечто более мощное для модели Pro. Что касается дизайна, Motorola One Pro выглядит гораздо более премиальным устройством и в зависимости от его характеристик, может оказаться самым привлекательным телефоном Motorola в этом году.

Комментарии и отзывы Motorola One Pro
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