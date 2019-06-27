Motorola One Pro смартфон с необычным динамиком

Фронтальная камера одна и расположена в вырезе-капельке у верхнего края экрана. На правом крае видны кнопки питания и регулировки громкости. Внизу установлен порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоджек. При этом динамик Motorola One Pro расположен необычно — на верхнем торце корпуса.Техно инсайдеры слили 3D-рендеры неанонсированного смартфона Motorola One Pro в защитном чехле. Благодаря этому удалось выяснить несколько любопытных деталей. Например, аппарат оснащён четырьмя тыльными камерами, под которой расположился сканер отпечатков пальцев. О стоимости новинки пока неизвестно.