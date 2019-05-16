Motorola One Vision: Exynos 9609 и 48 Мп камера за €299

Сегодня ассортимент смартфонов Motorola пополнился новой необычной моделью: компания официально представила Motorola One Vision.

У новинки необычный для Motorola дизайн. Правда, это не оригинальные идеи, а позаимствованные у конкурентов. У смартфона 6,3-дюймовый LCD дисплей CinemaVision с разрешением 2520×1080 точек. Такие экраны с соотношением сторон 21:9 называют кинематографическими.

Кроме того, в этом дисплее сделали круглый вырез для 25-мегапиксельной камеры. Производитель не стал использовать чипы Qualcomm и MediaTek и установил в смартфон процессор производства Samsung — Exynos 9609. Платформа имеет четыре ядра ARM Cortex-A73 частотой 2,2 ГГц и еще четыре частотой ARM Cortex-A55 частотой 1,7 ГГц.

Объем оперативной памяти 4 ГБ, встроенной — 128 ГБ, емкость аккумулятора 3500 мАч, но есть быстрая зарядка мощностью 15 Вт.

Основная камера у Motorola One Vision двойная: один сенсор — 48-мегапиксельный с оптической системой стабилизации изображения (f/1,7), второй — 5-мегапиксельный для анализа глубины сцены (f/2,2). Есть функции искусственного интеллекта и режим Night Mode.

Сканер отпечатков пальцев скрыт под фирменным логотипом на задней панели. Смартфон вышел по программе Android One, то есть «из коробки» получит «чистый» Android 9.0 Pie с гарантией обновлений ОС в течение двух лет и обновлений безопасности в течение трех лет. Motorola One Vision оценили в €299, но первые покупатели получат в подарок наушники Motorola Verve Earbuds стоимостью в €130.