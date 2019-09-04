Motorola One Zoom показалася на картинках

В последнее время производители стали все чаще выпускать в продажу смартфоны с довольно продвинутыми камерами, которых обычно больше двух штук на тыльной панели. Это связано с маркетингом, так как пользователь скорее отдаст деньги за гаджет с тремя камерами, чем за устройство с двумя или одной. Теперь вот в сети появились фото нового устройства под названием Motorola One Zoom, которое оборудовано сразу четырьмя камерами, которые расположены на одной отдельной платформе и занимают добрую треть тыльной панели. Нельзя сказать, что выглядит это прямо очень красиво и стильно, но если вы большой фанат фотографии и хотите получить более качественные картинки, то самое время присмотреться к данному устройству. Стоимость пока что в секрете.