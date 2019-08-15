Motorola One Zoom с квадрокамерой

Роланд Квандт опубликовал в своём Twitter-блоге новые подробности о смартфоне Motorola One Zoom. Утечка раскрыла подробности о технических характеристиках новинки и цену аппарата с необычной компоновкой модуля камеры с четырьмя объективами.

«Сердцем» устройства станет восьмиядерный процессор Snapdragon 675 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти составит 4 ГБ, быстрого UFS-накопителя с возможностью расширения при помощи microSD — 128 ГБ.

Два модуля камеры из четырёх, получат функцию оптической стабилизации: речь идет об основном сенсоре с разрешением 48 Мп и вспомогательном, оснащённым телеобъективом. Третий сенсор получит широкоугольную оптику, а четвёртый датчик глубины.

В продажу новинка поступит в чёрном и фиолетовом цветах корпуса по цене €399.

Дата анонса Motorola One Zoom не объявлена.