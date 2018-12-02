Motorola P30 и его функции

Компания Motorola выпустила смартфона бюджетного варианта. Смартфон Motorola P30 Aurora Gradient имеет размеры 155,8 × 75,9 × 7,7мм, при этом вес его равен 170 граммам.Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Базируется устройство на ОС Android версии 8.1 с графической надстройкой ZUI 4.0.На обратной стороне смартфона расположена двойная камера, включающая в себя сенсоры на 16 МП и 5 МП и сканер отпечатков пальцев, замаскированный под логотип Motorola. Фронтальная камера получила фотомодуль на 12 МП. Все камеры имеют поддержку ИИ.Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2246 × 1080 и соотношением сторон 19:9. За быстродействие смартфона отвечает процессор Snapdragon 636 от Qualcomm вкупе с 6 ГБ оперативной памяти, что касается встроенной памяти, то ее объем составляет 128 ГБ.Стоимость смартфона составит 24000 тысячи рублей.