Motorola RAZR с гибким POLED экраном

Компания Motorola наконец-то анонсировала легендарную раскладушку RAZR.

Motorola RAZR оснастили двумя дисплеями. Основной получил название Flex View, а дополнительный Quick View.

Главный дисплей сделан из специального гибкого пластика с POLED матрицей.

Шарнир разрабатывали совместно с Lenovo.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Смартфоне также присутствует NFC модуль для бесконтактных платежей Google Pay.

Motorola RAZR оснастили аккумулятором ёмкостью на 2510 мАч с быстрой зарядкой TurboPower. Основная камера получила 16 Мп со светосилой f/1.7. Модуль поддерживает ночной режим съёмки Night Vision.

Смартфон оценили стоимостью 1500 долларов.