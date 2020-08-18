Motorola Razr 2 может разочаровать автономностью

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне-раскладушке Motorola Razr 2, официальный дебют которой ожидается 9 сентября. Сообщается, что новинка получит аккумулятор ёмкостью 2633 мАч, хотя предыдущие слухи прочили ей батарею на 2845 мАч. Столь скромная ёмкость аккумулятора может смутить некоторых пользователей на фоне более крупного экрана и поддержки мобильных сетей пятого поколения. Также аппарат должен получить восьмиядерную платформу Snapdragon 765G и основную камеру разрешением 48 Мп. Что до предшественника, то он оснащается батареей на 2510 мАч и восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 710.