Motorola Razr+ 2023 получит маленькую батарею

В сети появились новые сведения о складном смартфоне Motorola Razr+ (2023), который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью всего 2850 мАч. При этом, смартфону также приписывают наличие крупного вспомогательного экрана и поддержки проводной зарядки мощностью 30 Вт. Для сравнения, Galaxy Z Flip4 оснащается батареей на 3700 мАч, Oppo Find N2 Flip – 4000 мАч, а прошлое поколение Razr – 3500 мАч. Впрочем, есть небольшая вероятность, что в Motorola готовят две версии с разной ёмкостью АКБ, поскольку недавно проскальзывала информация об элементе на 4000 мАч.