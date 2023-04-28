Motorola Razr 40 Ultra показали на пресс-рендерах

Профильный ресурс The Tech Outlook поделился изображениями складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra, который показан в чёрной, синей и красно-розовой расцветках. Любопытно, что последняя получит кожаную заднюю панель, а не стеклянную, как в двух других версиях. Также сообщается об инновационном шарнире, который делает складку внутреннего экрана практически незаметной.

Ранее сообщалось о складном 6,9-дюймовом дисплее p-OLED, 3,5-дюймовом внешнем экране, однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и батарее ёмкостью 2850 мАч. Официальная презентация смартфона ожидается в июне этого года.

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