Motorola Razr 40 Ultra показали на рендерах

Авторитетный информатор Evleaks поделился новыми изображениями складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra, официальный релиз которого ожидается 1 июня. По предварительным данным, аппарат оснастят гибким AMOLED-экраном с разрешением 2640:1080 пикселей, крупным внешним дисплеем с разрешением 1056:1066 пикселей, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 3640 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 13.