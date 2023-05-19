Motorola Razr 40 Ultra показали на рендерах Авторитетный информатор Evleaks поделился новыми изображениями складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra, официальный релиз которого ожидается 1 июня. По предварительным данным, аппарат оснастят гибким AMOLED-экраном с разрешением 2640:1080 пикселей, крупным внешним дисплеем с разрешением 1056:1066 пикселей, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 3640 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 13. Авторитетный информатор Evleaks поделился новыми изображениями складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra, официальный релиз которого ожидается 1 июня. По предварительным данным, аппарат оснастят гибким AMOLED-экраном с разрешением 2640:1080 пикселей, крупным внешним дисплеем с разрешением 1056:1066 пикселей, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 3640 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 13. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:25 . Продукт - Motorola Razr 40 Ultra

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