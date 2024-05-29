Motorola Razr 50 протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона Motorola Razr 50, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 7300X (еще не представлена), 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1033 и 2751 балл в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По данным регулятора TENAA Motorola Razr 50 также получит внешний 3,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 1056:1066 точек и 6,9-дюймовый внутренний OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 13 Мп.