Motorola Razr 50s протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона Motorola Razr 50s, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы с четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,5 ГГц и четырьмя ядрами с частотой 2 ГГц (предположительно MediaTek Dimensity 7300 или Dimensity 7300X), 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал в одноядерном испытании 1040 баллов, а в многоядерном – 3003 балла. Этим летом Motorola представила модели Moto Razr 50 Ultra и Moto Razr 50, которые оценены в 310 и 785 долларов соответственно.

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