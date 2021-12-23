Motorola Razr 5G обновят до Android 12

Компания Motorola опубликовала перечень смартфонов, которые будут обновлены до свежей версии ОС – Android 12. В список вошли 30 моделей, из которых лишь две выпущены в прошлом году – Razr 5G и Moto G Pro (Business Edition). Ни одного смартфон 2019 года выпуска в перечне нет. Отмечается, что первые модели получат Android 12 в феврале.

Вышедший в России год назад Motorola Razr 5G стал оказался очень популярным в России. Напомним, что аппарат оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей 5G, 6,2-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 800:600 пикселей, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, внутренней 20 Мп камерой, аккумулятором на 2800 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, а также портом USB-C 3.1.