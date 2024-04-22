Motorola X50 Ultra получит несколько функций на базе ИИ

В феврале текущего года компания Motorola официально опубликовала тизер, посвящённый «Формуле-1», который был посвящён релизу смартфона смартфона Moto X50 Ultra. Точнее, тогда производитель хотел похвастаться не столько характеристиками смартфона, сколько его функциями на базе искусственного интеллекта. Стоит отметить, что смартфон до сих пор не был представлен, но его более простая версия Motorola Edge 50 Ultra уже отправилась в релиз и достаточно неплохо продаётся. И хотя пока что не совсем понятно насколько эти гаджеты будут похожи друг с другом, производитель не перестаёт делать акцент на ИИ-функциях, которых якобы нет у других.

Например, производитель говорит о том, что смартфон Edge 50 Ultra оборудован передовой генеративной моделью на базе искусственного интеллекта, который позволяет формировать индивидуальные обои. Также устройство может похвастаться алгоритмами, которые автоматически настраивают параметры камеры в зависимости от сцены, что крайне удобно в определённых ситуациях. Проблема только в том, что на самом деле такого рода функции давно есть во многих современных смартфонах. Также есть информация о том, что производитель планирует интегрировать ИИ от Lenovo, который будет контролировать производительность устройства и предоставлять более высокую производительность в играх за счёт оптимизации ресурсов. Но пока что это неофициальная информация, которую стоит проверить более детально на момент релиза.
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