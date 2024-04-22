Motorola X50 Ultra получит несколько функций на базе ИИ

Например, производитель говорит о том, что смартфон Edge 50 Ultra оборудован передовой генеративной моделью на базе искусственного интеллекта, который позволяет формировать индивидуальные обои. Также устройство может похвастаться алгоритмами, которые автоматически настраивают параметры камеры в зависимости от сцены, что крайне удобно в определённых ситуациях. Проблема только в том, что на самом деле такого рода функции давно есть во многих современных смартфонах. Также есть информация о том, что производитель планирует интегрировать ИИ от Lenovo, который будет контролировать производительность устройства и предоставлять более высокую производительность в играх за счёт оптимизации ресурсов. Но пока что это неофициальная информация, которую стоит проверить более детально на момент релиза.