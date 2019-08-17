Motorola анонсировала новый смартфон

Motorola выпустила новый смартфон в среднем сегменте. Речь идет о Motorola One Action, который отличается, прежде всего, своей «ультраширокоугольной» камерой сзади. Это позволяет записывать видео с кинематографическим соотношением сторон 21: 9, держа телефон вертикально в руке.

В дополнение к этому, есть 12-мегапиксельная основная камера (f / 1.8) и 5-мегапиксельный датчик глубины. Спереди 21: 9 экран Full HD + (2 520 x 1080) с диагональю 6,3 дюйма, в котором фронтальная камера (также 12 мегапикселей) расположена слева вверху. One Action работает на Exynos 9609 от Samsung. И имеет 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, которые можно расширить с помощью карты памяти micro-sd.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 3500 мАч, который, по словам Motorola, должен работать весь день. Зарядка осуществляется через USB-порт снизу, и в комплект входит быстрое зарядное устройство мощностью 10 Вт. На верхней части устройства находится разъем для наушников 3,5 мм.

Motorola запускает One Action на Android 9.0 Pie (программное обеспечение Android One) и обещает, что будут доступны обновления для версий Q и R операционной системы. Размер телефона составляет 160,1 х 71,2 х 9,15 мм.