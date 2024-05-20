Motorola готовит анонс нового складного смартфона Razr 50

Благодаря многочисленным утечкам данных, мы уже имеем хорошее представление о характеристиках будущих складных смартфонов серии Razr 50. Кроме того, благодаря свежему сливу у нас появилась возможность ещё и взглянуть на довольно качественные рендеры этих смартфонов нового поколения. Начать стоит с базовой модели Motorola Razr 50, которая, вероятно, будет продаваться на мировом рынке под названием Moto Razr 2024. Стоит отметить, что обновление дизайна по сравнению с предшественником довольно значительное — особенно стоит акцентировать внимание на кожаной отделке задней панели, что придаёт устройству более премиальный вид (хотя, конечно, это не натуральная кожа, а её экологический аналог, так что ощущения всё же будут отличаться).

Также большой внешний дисплей сразу привлекает внимание — его диагональ теперь составляет 3,63 дюйма и это панель pOLED, так что качество контента будет заметно выше. Внутренний дисплей представляет собой 6,9-дюймовую pOLED панель с разрешением 1080x2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также смартфон получил основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 13 Мп и селфи-камеру на 13 Мп (расположена в отверстии в дисплее). За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300X 5G с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Ëмкость аккумулятора составит 4200 мАч, а стоимость флагмана составит 900 евро, что достаточно дорого на самом деле. Особенно с учётом популярности Motorola.