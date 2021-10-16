Motorola готовит к выходу новый Moto G71 5G и G51 5G

Недавно представив бюджетный Moto E40, Motorola, по-видимому, готовится дополнить свою серию G, смартфонами Moto G71 и G51. Moto G71 совсем недавно был замечен в заявке FCC под номером модели XT2169-1, ранее ассоциировавшимся с кодовым названием "Corfu". Moto G71 - это телефон 5G с поддержкой двух SIM-карт и диапазонами 5G n5, n7, n66, n77 и n78. Также в документах упоминается зарядное устройство серии MC300 и аккумулятор NG50 емкостью 5000 мАч.

Судя по всему, Moto G71 будет иметь модуль NFC и разъем 3,5 мм, поскольку в документации FCC упоминаются наушники Motorola MH191, предположительно в комплекте с телефоном.

Что касается Moto G51 5G - он недавно появился на GeekBench, не раскрывая слишком многого о себе. Вероятно всего, смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 750G, а также 4 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 11.