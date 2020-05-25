Motorola готовит новый флагман к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Motorola планирует вновь вернуть в продажу своё новое устройство, чтобы попробовать завоевать поклонников бренда. Если такие еще остались, конечно же. Теперь в сеть слили характеристики данного смартфона, которые оказались вполне приличными для современного флагмана. Диагональ дисплея составляет 6,5 дюйма, разрешение достигает 1080р, батарея порадует пользователя объемом в 5000 мАч. Осталось только узнать стоимость данного гаджета, после чего можно будет смело говорить о различных преимуществах продукта. Все же цена в данной ситуации действительно очень и очень важна для потенциального покупателя, который хочет крутой продукт.