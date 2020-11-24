Motorola готовит новый флагман в 2021 году

Motorola, которая сейчас представлена на рынке смартфонов, кажется лишь тенью своего прошлого, даже тенью той Motorola, которая некоторое время находилась под управлением Google. Помимо складного нового Razr, который особо спросом не пользуется, в наши дни компания редко производит заметные телефоны, предпочитая наводнять рынок начального и среднего уровня головокружительным количеством телефонов с практически идентичными названиями. Теперь, вроде как, производитель все же планирует сменить свой сценарий развития, чтобы предоставить потенциальным покупателям возможность получить качественный флагманский продукт и не переживать о том, что устройство будет отставать от конкурентов по различным параметрам.