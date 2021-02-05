Motorola готовит новый смартфон среднего класса

Сегодня в Geekbench появился телефон Motorola с маркировкой «Bullitt Motorola Defy». В перечне характеристик новинки указано, что смартфон имеет кодовое название «bathena». Согласно отчету My Smart Price, тот же телефон Motorola появился как Athena списке поддерживаемых устройство Google Play. Следовательно, получается, что Motorola Athena и Defy - это один и тот же телефон. Впервые в сервисе Geekbench данный смартфон был замечен с 4 ГБ оперативной памяти и ОС Android 10. В параметрах новинки также указано, что он оснащен процессором Qualcomm с базовой частотой 1,80 ГГц. Исходный код результатов бенчмарка показал, что процессор имеет встроенную графику Adreno 610. Исходя из этого можно заключить, что устройство выйдет с процессором Snapdragon 662 на борту.