Motorola готовит смартфон Razr с камерой на 200 Мп

У Motorola гораздо большие амбиции в отношении своего следующего складного смартфона благодаря добавлению 200-мегапиксельной камеры сверхвысокого разрешения. В сообщении на Weibo генеральный менеджер Lenovo (материнская компания Moto) тизерит грядущее устройство, показывая изображение массивного объектива вместе с сообщением о вступлении в новую эру мобильной фотографии. Хотя пост не проливает много света на потенциальные характеристики, в нем упоминается сенсор на 200 Мп, что предполагает использование ISOCELL HP1 от Samsung, о котором первоначально было объявлено прошлой осенью. Тем не менее, несмотря на то, что установка огромного сенсора на телефон, безусловно, интригует, важно помнить, что сделать хорошую систему камер — это гораздо сложнее, чем просто упаковать как можно больше мегапикселей.

Например, западный журналист заметил, что многие телефоны Moto, включая Edge+ за 1000 долларов, справлялись с фотографией при слабом освещении гораздо хуже конкурентов, обычно получая более размытые или недоэкспонированные изображения, чем флагманы других брендов. И хотя ISOCELL HP1 поддерживает впечатляющий метод объединения пикселей с 16-кратным увеличением, который позволяет 200-мегапиксельному датчику захватывать 12,5-мегапиксельное изображение с улучшенной светочувствительностью, для получения резкого и хорошо освещенного конечного изображения все равно потребуется обработка Motorola. Текущие слухи утверждают, что грядущий 200-мегапиксельным смартфоном компании Moto может быть Frontier, который был замечен еще в январе изданием TechnikNews. Ожидается, что гаджет будет оснащен тройным модулем задней камеры с огромным основным объективом, а также чипом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, быстрой зарядкой на 125 Вт и 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц.
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