Motorola готовит смартфон Razr с камерой на 200 Мп

Например, западный журналист заметил, что многие телефоны Moto, включая Edge+ за 1000 долларов, справлялись с фотографией при слабом освещении гораздо хуже конкурентов, обычно получая более размытые или недоэкспонированные изображения, чем флагманы других брендов. И хотя ISOCELL HP1 поддерживает впечатляющий метод объединения пикселей с 16-кратным увеличением, который позволяет 200-мегапиксельному датчику захватывать 12,5-мегапиксельное изображение с улучшенной светочувствительностью, для получения резкого и хорошо освещенного конечного изображения все равно потребуется обработка Motorola. Текущие слухи утверждают, что грядущий 200-мегапиксельным смартфоном компании Moto может быть Frontier, который был замечен еще в январе изданием TechnikNews. Ожидается, что гаджет будет оснащен тройным модулем задней камеры с огромным основным объективом, а также чипом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, быстрой зарядкой на 125 Вт и 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц.