Motorola новый тизер грядущего смартфона Edge, который будет представлен 24 февраля

Уже некоторое время ходят слухи о том, что Motorola планирует выпустить Edge X30 за пределами Китая под названием Edge 30 Pro. Наконец-то компания официально подтвердила дату выхода выложив на своем твиттер аккаунте тизер, на котором указана дата 24 февраля.

Ожидается что Edge X30, уже доступный в Китае, наконец-то дебютирует по всему миру. Если Edge 30 Pro на самом деле окажется просто ребрендингом Edge X30, то с уверенностью можно ожидать, что он будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном 1080x2400 144 Гц, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ встроенной памяти, тройная задняя камера (50 МП основная с OIS, 50 МП сверхширокоугольная, 2 МП датчик глубины), 60 МП селфи-камера и батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт. Он должен работать под управлением Android 12.