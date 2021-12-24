Motorola объявляет начало продаж премиального смартфона edge 20 по специальной новогодней цене!

Motorola объявляет начало продаж Motorola Edge 20 в России по специальной праздничной цене. В связи с приближением новогодних праздников Motorola делает выгодное предложение своим покупателям, чтобы они смогли сделать подарки своим друзьям и близким. На старте продаж motorola edge 20 будет доступен сети магазинов «Ситилинк», «Связной», а также в интернет-магазине motorola-shop.ru по специальной новогодней цене — 30 990 рублей. Не упустите момент, количество товара в рамках акции на старте продаж ограничено. Предложение будет действовать до 10 января. После истечения срока акции рекомендованная розничная цена на устройство составит 33 990 рублей.

Motorola Edge 20 — это три высококачественных камеры с функциональностью четырех. Основная камера — это новый модуль с разрешением 108 МП и технологией Ultra Pixel, которая позволяет объединить 9 пикселей в один большой размером 2.1 микрона, чтобы улучшить светочувствительность в 9 раз и обеспечить высокое качество изображения в любое время суток.

Вторая камера — это новый 8 МП модуль с перископическим телеобъективом, 3-х кратным оптическим зумом и 30-кратным комбинированным зумом. Так, вы сможете запечатлеть все детали с любого расстояния, а функция оптической стабилизации поможет избежать смазанных снимков даже при максимальном зуме.

Третья камера с разрешением 16 МП предназначена для макро и сверхшироугольной съемки с углом обзора 119 градусов. Объектив позволяет вместить в кадр в 4 раза больше объектов и делать фотографии с максимально близкого расстояния (до 3 см) при макросъемке.

Создавайте неповторимые селфи при низкой освещенности с помощью режима Low Light AI с использованием технологий искусственного интеллекта, которые автоматически анализируют снимки, регулируют уровень яркости и повышают качество съемки.

Motorola Edge 20 оснащен высокопроизводительным процессором Qualcomm® Snapdragon™ 778G, который был разработан специально для смартфонов с поддержкой 5G. Бесперебойная работа устройства и быстрое переключение между приложениями доступно благодаря 8 ГБ оперативной памяти. При этом подключение к сетям 5G3 обеспечивает моментальное скачивание любимых сериалов, общение с коллегами по видеосвязи без задержек и мгновенное получение новостей со всего мира.

Смартфон способен работать автономно более суток, благодаря емкому аккумулятору 4000 мАч энергоэффективному чипсету Qualcomm и практически «голой» ОС Android без громоздких оболочек. При этом технология быстрой зарядки TurboPower™ 30 обеспечивает восполнение ресурса батареи на 8 часов работы всего за 10 минут. Так, вы сможете моментально подзарядить устройство, находясь в поездке. А 256 ГБ встроенной памяти гарантируют достаточно пространства для всех ваших фотографий и воспоминаний.

Motorola делает ставку на чистую версию ОС Android 11. Никаких громоздких программных скинов, никаких дублирующих приложений или навязчивой рекламы — только «почти стандартная» версия Android 11. Вместо того, чтобы дублировать приложения, которые Google разрабатывает для Android, Motorola развивает их с помощью уникальных методов улучшения работы с мобильными устройствами посредством интерфейса My UX. Это комплексный набор инструментов, созданный на базе Android от Google, позволяющий пользователям слушать музыку, смотреть видео, играть игры и устанавливать темы устройств с помощью персонализированных настроек.