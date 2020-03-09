Motorola опубликовала технические характеристики смартфона Motorola Edge Plus

Motorola Edge Plus выделяется своим дизайном, предлагая дисплей с водопадом. На задней панели мы видим трехкамерный сенсор с двухцветной вспышкой и светодиодным кольцом вокруг логотипа Motorola.

Motorola Edge Plus будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 SoC с поддержкой технологии 5G. Дисплей с 6,67 дюймовой AMOLED панелью с частотой обновления 90 Гц. Оперативная память на 8 Гб и 128 Гб памяти для хранения данных. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с функцией быстрой зарядки 27 Вт.

По словам производителя ценник устройства будет начинаться от 500 долларов.