Компания Motorola планирует выпустить смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60. Оба телефона будут оснащены дисплеями с высокой частотой обновления и будут обеспечивать длительную работу аккумулятора.

Смартфоны Moto G60 и G40 Fusion будут щеголять дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Эти телефоны будут оснащены огромным 6,78-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом. Moto G60 и G40 Fusion будут питаться батареи емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 ВТ. Под капотом Moto G60 и G40 Fusion, будет присутствовать процессор Qualcomm Snapdragon 732G.

Ожидается, что Moto G40 и G60 получат до 6 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ хранилища UFS 2.1. Также эти смартфоны будут работать на ОС Android 11 со специальной кнопкой Google Assistant.