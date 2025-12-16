Motorola представила Moto G Power (2026)

Motorola в прошлом месяце представила Moto G (2026) и Moto G Play (2026), а теперь дополнила линейку моделью Moto G Power (2026). Смартфон получил 6,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1000 нит, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Устройство оснащено стереодинамиками, а также имеет сертификаты IP68 и IP69, подтверждающие защиту от воды и пыли. По заявлению Motorola, смартфон прошёл испытания по 14 категориям стандарта MIL-STD-810H, что говорит о его устойчивости к падениям, экстремальным температурам и повышенной влажности. В основе Moto G Power (2026) используется процессор MediaTek Dimensity 6300 в связке с 8 ГБ оперативной памяти.

На тыльной панели размещены основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и дополнительный макромодуль, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Motorola утверждает, что батарея сохранит более 80% первоначальной ёмкости после 1000 циклов зарядки. Кроме того, смартфон изначально работает под управлением Android 16. Последний момент особенно интересен, так как далеко не все крупные производители смартфонов успели обновить свои модели до самой свежей версии операционной системы Android, а Motorola, далеко не лидер рынка, сразу же выпускает относительно доступную новинку с Android 16. Это важный момент для покупателей.
