Motorola представила доступный смартфон Edge 60 Neo

Motorola расширила семейство Edge 60, представив новый смартфон Edge 60 Neo, который пришёл на смену Edge 50 Neo и получил обновлённый процессор и более ёмкий аккумулятор. Устройство работает на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 7400 и может быть оснащено 12 ГБ оперативной памяти, а также накопителем объёмом до 512 ГБ. Более того, смартфон поставляется с предустановленной Android 15. На фронтальной стороне расположен 6,36-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i и поддерживает HDR10+.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч стал заметным улучшением по сравнению с прошлогодней моделью, также есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной на 15 Вт. Корпус сертифицирован по стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H, при этом смартфон весит 174,5 грамма и имеет толщину 8,09 мм. Сзади установлена тройная камера, аналогичная Edge 50 Neo — основной модуль Sony Lytia 700C на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольная камера на 12 Мп с углом обзора 120 градусов и телеобъектив на 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом и стабилизацией. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп и диафрагму f/2.4. Среди дополнительных возможностей — поддержка NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и стереодинамики с Dolby Atmos. Стоимость пока что не раскрывается, но модель точно доступная.