Motorola представила флагманский Edge 70 Max

Motorola представила Edge 70 Max — новый флагманский смартфон, ориентированный на ресурсоёмкие задачи вроде потокового видео и мобильных игр. Помимо аккумулятора повышенной ёмкости и поддержки быстрой проводной зарядки, новинка стала первым Android-смартфоном с полноценной поддержкой беспроводной зарядки Qi2 мощностью 25 Вт после выхода Google Pixel 10 Pro XL в прошлом году. Большинство других Android-смартфонов с поддержкой Qi2, включая Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold и HMD Skyline, ограничены мощностью магнитной беспроводной зарядки на уровне 15 Вт. Кроме того, Motorola Edge 70 Max также оснащён более ёмким кремний-углеродным аккумулятором на 7100 мАч против 5200 мАч у Pixel 10 Pro XL, что тоже даёт о себе знать.

По заявлению производителя, этого достаточно для полного дня автономной работы, хотя конкретные показатели компания не раскрывает. А при использовании проводной зарядки мощностью 90 Вт смартфон способен обеспечить до 12 часов работы всего после 8 минут подключения к сети. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ. Смартфон получил 6,82-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью до 7000 нит и частотой обновления 144 Гц, что должно положительно сказаться на плавности изображения в играх. На тыльной панели расположены две камеры — основной модуль на 50 Мп с сенсором Sony Lytia 710 и сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.