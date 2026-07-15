Motorola представила флагманский Edge 70 Max

По заявлению производителя, этого достаточно для полного дня автономной работы, хотя конкретные показатели компания не раскрывает. А при использовании проводной зарядки мощностью 90 Вт смартфон способен обеспечить до 12 часов работы всего после 8 минут подключения к сети. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ. Смартфон получил 6,82-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью до 7000 нит и частотой обновления 144 Гц, что должно положительно сказаться на плавности изображения в играх. На тыльной панели расположены две камеры — основной модуль на 50 Мп с сенсором Sony Lytia 710 и сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.