Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i, а процессор Snapdragon 7s Gen 3 работает в паре с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. При необходимости объём хранилища можно увеличить с помощью карты microSD. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 710 с оптической стабилизацией изображения, дополнительно есть 2-мегапиксельный макромодуль и дополнительный датчик освещения. Для съёмки селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, также предусмотрена реверсивная проводная зарядка мощностью 7,5 Вт для питания других устройств. Выглядит смартфон весьма симпатично и есть предположение, что он будет доступнее большинства своих конкурентов на рынке. Но это пока что под вопросом.