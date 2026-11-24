Motorola представила крупный смартфон Edge 70 Neo

Серия Motorola Edge Neo традиционно представляла собой более компактную альтернативу обычным смартфонам линейки Edge — однако новый Motorola Edge 70 Neo заметно отличается от предшественников увеличенными габаритами. Смартфон получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей вместо 6,36-дюймового экрана у Edge 60 Neo. При этом производитель оснастил новинку аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, а за производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, плюс работает устройство под управлением Android 16. Дисплей Extreme AMOLED имеет разрешение 1272х2772 пикселя, частоту обновления 144 Гц и заявленную пиковую яркость 5200 нит.

Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i, а процессор Snapdragon 7s Gen 3 работает в паре с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. При необходимости объём хранилища можно увеличить с помощью карты microSD. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 710 с оптической стабилизацией изображения, дополнительно есть 2-мегапиксельный макромодуль и дополнительный датчик освещения. Для съёмки селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, также предусмотрена реверсивная проводная зарядка мощностью 7,5 Вт для питания других устройств. Выглядит смартфон весьма симпатично и есть предположение, что он будет доступнее большинства своих конкурентов на рынке. Но это пока что под вопросом.