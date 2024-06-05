Motorola представила новый смартфон Edge (2024)

Сегодня компания Motorola официально представила среднебюджетную модель под названием Motorola Edge (2024) — это новинка с изогнутым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 2 и ценой на уровне 550 долларов. Стоит сразу отметить, что Motorola Edge (2024) напоминает международную версию Edge 50 Fusion, но при этом имеет улучшенный дисплей и беспроводную зарядку, которых нет у модели Fusion. Собственно, компания Motorola называет данный дисплей «endless edge» — это 6,6-дюймовая P-OLED панель с изогнутыми краями, которая выглядит достаточно приятно на самом деле. Разрешение, естественно, Full HD+ с соотношением сторон 20:9, а максимальная яркость составляет 1 300 нит.

Кроме того, этот дисплей поддерживает 10-битную цветовую палитру при частоте обновления в 144 Гц, так что в целом это достаточно качественное решение за свои деньги. При этом смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти. Работает гаджет управлением операционной системы Android 14, а порт USB Type-C поддерживает USB 3.1 и DisplayPort 1.4, так что можно выводить картинку прямо на монитор или телевизор. Ещё здесь представлена быстрая зарядка на 68 Вт, которая позволяет зарядить батарею ёмкостью 5000 мАч до 50% за 15 минут. При цене в 550 долларов это крайне привлекательное устройство, которое явно своих денег стоит. Вопрос только в том, на каких именно рынках будут продавать гаджет в будущем.
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