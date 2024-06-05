Motorola представила новый смартфон Edge (2024)

Кроме того, этот дисплей поддерживает 10-битную цветовую палитру при частоте обновления в 144 Гц, так что в целом это достаточно качественное решение за свои деньги. При этом смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти. Работает гаджет управлением операционной системы Android 14, а порт USB Type-C поддерживает USB 3.1 и DisplayPort 1.4, так что можно выводить картинку прямо на монитор или телевизор. Ещё здесь представлена быстрая зарядка на 68 Вт, которая позволяет зарядить батарею ёмкостью 5000 мАч до 50% за 15 минут. При цене в 550 долларов это крайне привлекательное устройство, которое явно своих денег стоит. Вопрос только в том, на каких именно рынках будут продавать гаджет в будущем.