Motorola представила смартфон Edge 30 Ultra

После запуска телефона в Китае Motorola пошла дальше и выпустила Motorola Edge 30 Ultra на международном уровне — это их первый телефон с 200-мегапиксельной камерой, и недавно он был выпущен в Китае как Motorola X30 Pro. Камера сверхвысокого разрешения — не единственное, что в нём впечатляет. Вы также получаете 6,67-дюймовый дисплей с частотой 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятор емкостью 4610 мАч с проводной зарядкой 125 Вт, что делает его самым быстрым телефоном Motorola на сегодняшний день, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Помимо массивного 200-мегапиксельного сенсора, вы также получаете еще две камеры. 50-мегапиксельный сверхширокий сенсор и 12-мегапиксельный телеобъектив. На передней панели вы получаете 60-мегапиксельную камеру для селфи.

Motorola решила провести глобальную презентацию в Милане, и предварительная цена Motorola Edge 30 Ultra составляет 900 евро (~ 907 долларов). Это действительно впечатляющий ценник, учитывая, что он ставит телефон в один ряд со всеми другими флагманами от Samsung, Apple и OnePlus, а сама цена действительно конкурентоспособна. Глядя на все премиальные характеристики, можно с уверенностью сказать, что Motorola Edge 30 Ultra определенно является победителем и может легко стать одним из самых премиальных телефонов на рынке. Однако мы не можем сказать наверняка, что это устройство сможет вытеснить с рынка iPhone 14, например, который стоит даже дешевле данного устройства.
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