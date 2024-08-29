Motorola представила смартфон Edge 50 Neo

Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 50 Neo, который получил компактный 6,4-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2670:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 3000 нит, подэкранным дактилоскопом и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4310 мАч, поддержкой 68-Вт и 15-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, модулем NFC, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD 810H и предустановленной ОС Android 14. Цена смартфона на дебютном британском рынке составляет 450 фунтов стерлингов.