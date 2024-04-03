Motorola представила смартфон Edge 50 Pro

Сегодня компания Motorola провела крупное мероприятие по запуску новых устройств в Индии, представив миру флагманский смартфон Edge 50 Pro — это при том, что многие пользователи уже давно забыли о существовании данного бренда. Смартфон Edge 50 Pro получил изогнутый по краям 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 1220p и частотой обновления 144 Гц. Данный дисплей имеет максимальную яркость 2000 нит. Дисплей также оснащён 50-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом, имеется и сканер отпечатков пальцев. На тыльной панели устройства установлена 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,4 и оптической стабилизацией, а также 10-мегапиксельная камера с с 3-кратным оптическим зумом и 13-мегапиксельный широкоугольный объектив, который также выполняет функции макрокамеры.

Стоит отметить, что Edge 50 Pro стал первым смартфоном компании Motorola с чипом для улучшения фотографий на базе искусственного интеллекта. Правда, пока что не совсем понятно, как это повлияет на качество снимков. Ещё смартфон поставляется на базе прошивки Motorola Hello UI на базе операционной системы Android 14, плюс Moto Ege 50 Pro станет первым смартфоном, поддерживающим Motorola Smart Connect. Это новая технология, позволяющая передавать данные и различный контент между устройствами, что крайне удобно на самом деле. Стоимость новинки пока что не разглашается, но это явно будет интересное устройство с привлекательной стоимостью. Особенно на фоне конкурентов.