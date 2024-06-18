Motorola представила смартфон Moto E14

Сегодня компания Motorola официально и без лишнего шума представила смартфон Moto E14 — это крайне недорогой смартфон на базе Android Go, который является обновлением прошлогоднего Moto E13. Стоит отметить, что смартфон по-прежнему использует процессор Unisoc T606 с 2 ГБ оперативной памяти и он ограничен работой на базе операционной системы Android 14 Go Edition. Интересно, что Motorola обновила встроенную память с eMMC на E13 до UFS 2.2 объёмом 64 ГБ. Это более быстрая память, чем у некоторых недавних моделей в этом сегменте, плюс есть слот для microSD, так что проблема нехватки памяти решена.

Кроме того, смартфон теперь имеет 6,56-дюймовую IPS-панель с разрешением HD+ и даже поддерживает частоту обновления 90 Гц. Сам дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 3, так что, теоретически, он неплохо справляется с возникновением царапин. Батарея Moto E14 имеет ту же ёмкость 5000 мАч, что и предшественник, но теперь смартфон поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Это не так много, особенно если сравнивать с более дорогими представителями рынка, но это на 50% больше по сравнению с прошлогодней моделью. При этом в комплекте идёт зарядное устройство на 10 Вт, так что если пользователь решит выжать из зарядки максимум, то ему нужно будет покупать блок отдельно. А ещё смартфон Moto E14 оснащён разъемом для наушников 3,5 мм и одиночным динамиком с поддержкой Dolby Atmos. Стоит такой смартфон около 70 долларов, так что за свои деньги гаджет предоставляет приличный набор возможностей.