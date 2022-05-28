Motorola представила смартфон Moto E32s за 150 долларов

Смартфон Motorola Moto E32 дебютировал всего несколько недель назад, а сегодня компания расширила свой ассортимент моделью Moto E32s. Стоимость смартфона оценивается в 150 долларов.

При этом смартфоны хоть и имеют идентичный дизайн, но по параметрам все же отличаются. В частности, вместо Unisoc T606 в новой модели используется MediaTek Helio G37. Правда, решение MediaTek и старше, и заметно слабее платформы Unisoc. В новой модели используется 18-ваттная зарядка вместо 10-ваттной у Moto E32. По остальным параметрам смартфоны идентичны. Это 6,5-дюймовый экран HD+ с поддержкой 90 Гц, аккумулятор на 5000 мАч и основная камера на 16 Мп. Разве что у Moto E32s должна быть версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, помимо модификации 4/64 ГБ, как у Moto E32.