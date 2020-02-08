Motorola представила смартфон Moto G Stylus со стилусом

Компания Motorola представила смартфон Moto G Stylus.

Это первый смартфон компании Motorola со стилусом. Стилусом можно делать заметки и эскизы в приложении Moto Note.

Moto G Stylus получил 6.4 дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD+ и круглый вырез для 16 Мп фронтальной камеры. Внутри разместили процессор Qualcomm Snapdragon в паре 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч.

На задней стороне разместили сканер отпечатков пальцев и основную камеру с тремя модулями. Где главный сенсор на 48 Мп, его дополняет ультраширокоугольный объектив на 16 Мп с углом обзора 117 градусов и 2 Мп макрообъектив.

Ещё новинку оснастили: Bluetooth версии 5.0, стереодинамики, USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10. Смартфон Moto G Stylus поступит в продажу весной с ценником 300 долларов.