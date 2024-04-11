Motorola представила смартфон Moto G64 5G

Буквально вчера компания Motorola официально заявила, что представит свой новый смартфон Moto G64 5G в Индии 16 апреля и даже раскрыла основные характеристики устройства. Более того, сегодня производитель представил данный смартфон на официальном сайте — там есть все характеристики и особенности, при этом стоимость пока что никто не называл. Соответственно, смартфон Motorola Moto G64 5G работает на процессоре Dimensity 7025, что делает его первым в мире устройством с этим чипом. Кроме того, данный смартфон поставляется в конфигурациях 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ, дополнительно имеет слот для карт памяти microSD до 1 ТБ. Также смартфон работает на операционной системе Android 14 на базе фирменной прошивки My UX (производитель выступил с обещанием реализовать обновление до Android 15 и трехлетнюю поддержку патчами безопасности).

Ещё Motorola Moto G64 5G получил 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления в 120 Гц. Устройство получило центральное отверстие для 16-мегапиксельной фронтальной камеры, а на задней панели размещена двойная камера, состоящая из сенсора на 50 Мп и ультраширокоугольной камеры на 8 Мп. Ультраширокоугольный объектив имеет угол обзора в 118° и может использоваться для съёмки макроснимков. За питание смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт, хотя в комплекте с телефоном будет поставляться адаптер зарядки мощностью 33 Вт (это немного странно).