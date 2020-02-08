Motorola представила смартфон Moto G8 Power с аккумулятором на 5000 мАч

Компания Motorola представила два новых смартфона среднего ценового сегмента, и один из них Moto G8 Power.

Moto G8 Power получил 6.4 дюймовый IPS дисплей с круглым вырезом для 16 мп фронтальной камеры.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. А за автономность отвечает аккумулятор емкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Со слов компании, полного заряда аккумулятора хватит до трех дней работы.

На задней стороне корпуса разместили сканер отпечатков пальцев, объединенный с логотипом Motorola. Основная камера смартфона получила модуль на 16 Мп, которого дополняет ультраширокоугольный на 8 Мп + телеобъектив на 8 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 2 Мп макрообъектив.

Смартфон Moto G8 Power появится в продаже весной с ценником 250 долларов.