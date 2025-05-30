Motorola представила смартфон Moto G86

Компания Motorola объявила о выходе среднебюджетного смартфона, который оценен в Европе в 300 евро за единственную версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка также получила 6,67-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2712:1220 точек, адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц и пиковой яркостью в режиме HDR 4500 нит, 4-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 7300, защиту от води и пыли (IP68 и IP69), прочность по стандарту MIL-STD 810H, стекло Gorilla Glass 7i, технологию защиты данных ThinkShield, основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумуляторную батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт, операционную систему Android 15 «из коробки», два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, два микрофона, поддержку сотовых сетей 5G, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC.